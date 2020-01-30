Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde
Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı.
30.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:34
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde ilk finalist İsviçreli Roger Federer'i deviren Sırp Novak Djokovic oldu.
Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com