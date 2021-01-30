Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci alınacak
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Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci alınacak

30.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:22
Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyirci alınacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyircinin katılabileceği duyuruldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a günlük 30 bin seyircinin katılabileceği duyuruldu.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin spor bakanlığından yapılan açıklamada, turnuvanın ilk 8 günü boyunca maçlara eşit dağılım yapılarak günde 30 bin seyircinin katılabileceği belirtildi.

Çeyrek finallerden itibaren 25 bin seyirciye izin verileceği ve turnuva boyunca normal kort kapasitesinin yüzde 50'sine denk gelen 390 bin kişinin maçları Melbourne Park'ta canlı olarak takip edebileceği ifade edildi.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, turnuva öncesi otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmıştı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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