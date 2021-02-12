Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak
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Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak

12.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:34
Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacak.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle turnuvaya bugünden itibaren 5 gün seyirci alınmayacağını ve biletlerin iade edileceğini kaydetti.

Günde 30 bin seyirciye izin verilen Avustralya Açık'ta tenisseverler, en erken çeyrek final maçlarından itibaren tribünlere dönebilecek.

Karantinadaki bir otelin çalışanında İngiltere varyantı Kovid-19 tespit edilmiş, ardından bu varyanttaki vaka sayısı 13'e kadar yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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