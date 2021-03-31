Avustralya, ABD ile ortak güdümlü füze üretecek

Avustralya'nın ABD ile ortak güdümlü füze üretimine başlayacağı bildirildi.

Avustralya'nın ABD ile ortak güdümlü füze üretimine başlayacağı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, ABD ile güdümlü füze üreteceklerini ve başlangıçta projeye 761 milyon dolarlık yatırım yapacaklarına açıkladı.

Morrison, savunma alanındaki bu yatırımın Avustralya topraklarında kendi hakimiyetlerini güçlendirmek ve halkı güvende tutmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Füze üretimine "değişen küresel çevreyi" gerekçe gösteren Morrison, bu girişimin binlerce iş ve ihracat fırsatı da yaratacağını söyledi.

Avustralya'nın yerli üretim füzeleri, askeri caydırıcılık oluşturacak

Savunma Bakanı Peter Dutton, teşebbüsün hem Avustralya'nın hem de ABD'nin artan ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl desteklenebileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu ve bunu sağlamak için ABD ile yakın şekilde çalışacaklarını belirtti.

Avustralya'nın silah üretiminin yalnızca savunma yeteneklerini geliştirmekle kalmayacağına işaret eden Dutton, aynı zamanda küresel ölçekteki tedariklerde aksaklık olması durumunda ülkenin yeterli arza sahip olmasını sağlayacağını ifade etti.

Dutton, Avustralya'nın yerli üretim füzelerin askeri caydırıcılık oluşturacağına da işaret etti.

Olası bir çatışma durumunda, Avustralya'nın hızlı şekilde çok sayıda füzeye ihtiyaç duyacağını ve bunların ithalatına güvenilemeyeceğini vurgulayan Dutton, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu ve bunun Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirmeye karar vermesi durumunda gerçekleşebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın