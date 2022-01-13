Avustralya 50.7 derece ile son 60 yılın en sıcak gününü yaşadı - Haberler
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Avustralya 50.7 derece ile son 60 yılın en sıcak gününü yaşadı

Avustralya 50.7 derece ile son 60 yılın en sıcak gününü yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da 50.7 derecelik sıcaklık ile yeni bir rekora imza atıldı.

Avustralya'da 50.7 derecelik sıcaklık ile yeni bir rekora imza atıldı.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Onslow kentinde ölçülen 50.7 derecelik sıcaklık ile en son 1962 yılında kaydedilen aynı sıcaklık değerine ulaşılarak rekora ortak olundu. Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada bugün yerel saatle 14.26'da sıcaklık rekorunun kırıldığı doğrulandı. Meteoroloji yetkilisi Luke Huntington, "İnsanlar klimalı, kapalı alanlarda kalmalı. Eğer dışarıda olmaları gerekiyorsa gölgede kalmaya ve bol sıvı tüketmeye ekstra özen göstermeliler" dedi.

Mardie ve Roebourne kentlerinde de sıcaklıklar 50 dereceye ulaşırken, bir Roerbourne sakini hava koşulları nedeniyle ofisindeki klimanın çalışmadığını ifade ederek, "Eşyalar stresi hissetmeye başladı, orası kesin" dedi.

Avustralya'daki sıcaklık rekoru haberi, günler önce Avrupa Birliği'nin uydu sistemine gelen son 7 yılın kayıtlardaki en sıcak yıllar olduğunu belirten rapordan hemen sonra geldi. Yaşanan ekstrem sıcaklıkların insan kaynaklı iklim değişiklikleriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Geçen ay Batı Avustralya'da bulunan Margaret Nehri'nin yakınlarında meydana gelen yangında 6 bin hektardan fazla alan küle dönmüş ve birçok kişi tahliye edilmişti.

(İHA)

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