Avustralya, 2020'yi kutluyor
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Avustralya, 2020'yi kutluyor

Avustralya'nın en büyük kentlerinden Sydney, 2020'yi kutluyor.

31.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:08
Avustralya, 2020'yi kutluyor

'nın en büyük kentlerinden Sydney, 2020'yi kutluyor. Şehrin simgelerinden Sydney Liman Köprüsü'nde düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Avustralyalılar, köprüde düzenlenen ışık gösterisi ile birlikte konserlerle yeni yıla girdi. 

Görüntü Dökümü

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-Köprünün görüntüsü-Havai fişek gösterisi

-Detaylar


Kaynak: DHA
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