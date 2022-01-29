Avusralya Açık tek kadınlarda zafer Barty'nin

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Ashleigh Barty, tek kadınlar finalinde Danielle Collins'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.

2022 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, 1 numaralı seribaşı Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty ile 27 numaralı seribaşı Amerikalı raket Danielle Collins karşı karşıya geldi. Melbourne'de düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finali 1 saat 27 dakika sürerken, rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Ashleigh Barty, şampiyon oldu.

Avustralyalı raket ayrıca 2 milyon 875 bin Avustralya Doları para ödülünün de sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor