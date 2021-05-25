Avukattan hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisine dayak: Bana nasıl bulaştırırsın?
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Avukattan hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisine dayak: Bana nasıl bulaştırırsın?

Avukattan hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisine dayak: Bana nasıl bulaştırırsın?
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da yaşayan Ümit Türeyen, hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat Selim Önengüt'ten dayak yediğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Darp raporu alan kadın, mahkemeden avukat sevgilisine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Önengüt ise iddiaları reddetti.

Soruşturma dosyasına göre Ümit Türeyen ile Selim Önengüt iki ay önce birlikte yaşamaya başladı. Ümit Türeyen'in 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı. Ümit Türeyen'in iddiasına göre, bu gelişme üzerine Selim Önengüt kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.

HEM DÖVDÜ HEM KÜFRETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Ümit Türeyen'e kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran Selim Önengüt küfür, hakaret ve tehdit de etti. Selim Önengüt'ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ümit Türeyen daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ümit Türeyen hastaneden aldığı raporla savcılığa başvurdu, Selim Önengüt'ten şikâyetçi oldu. Aile Mahkemesi Selim Önengüt'ün bir ay süreyle Ümit Türeyen'e yaklaşmaması kararı verdi. Karara aldığı darp raporuyla itiraz eden Selim Önengüt, iddiaları yalanlayarak asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi.

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