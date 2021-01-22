Avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavı sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları, daha sonra da mesleklerinden ihraç edildikleri belirlenen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak