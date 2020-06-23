Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
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Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Samsun'da bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
23.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:44

Samsun'da bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek amacıyla açıklama yaptı.

Samsun Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan Samsun Barosu Genel Sekreteri Kutluhan Gökçe, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı'nın darbedilmesi ve meslektaşlarının maruz kaldığı engellemeyi kabul etmediklerini söyledi.

Baroların yargının kurucu unsurlarından savunmanın temsilcisi, adaletin üç sac ayağından biri olan avukatlık mesleğinin temsilcileri olduğunu belirten Gökçe, "Barolar, demokratik hukuk devletinin savunucuları, vatandaşların hak arama hürriyetinin güvencesidir. Barolar, şiddete maruz kalan kadınların sesi, istismar edilen çocukların güvencesi, adalete erişecek ekonomik gücü olmayan her vatandaşın hamisidir." dedi.

Her türlü hak arama hürriyetinin yegane savunucuları olan baroların susturulmasına 80 milyon vatandaşın karşı çıkacağına inandığını dile getiren Gökçe, şunları kaydetti:

"Savunma hakkı, her bireyin ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı en temel haklardan biridir. Savunma hakkı kaybolursa, siyasallaşırsa yargı siyasallaşır. Yargı siyasallaşırsa adalet terazisinin hak dengesi bozulur. Dün olduğu gibi bugün de tek amacımız vatandaşın en büyük ihtiyacı olan adaletin koşulsuz şartsız dağıtılmasının sağlanmasıdır. Bu misyona sahip binlerce avukatın temsilcisi sıfatıyla başkentte bulunan baro başkanlarımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz.

Sürecin en başından bu yana konunun paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunan Samsun Barosu yönetimi ve üyeleri adına Başkanımız avukat Kerami Gürbüz de Ankara'da bulunmaktadır."

Grup, açıklamanın ardından adliye bahçesinde bir süre alkış eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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