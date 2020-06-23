Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik Mersin'de bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek için eylem yaptı.

Mersin'de bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarına destek için eylem yaptı.

Adliye önünde toplanan grup adına konuşan Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay, "Ankara'ya doğru yürüyüş yapan baro başkanları savunmanın, avukatların temsilcileridir. Hepsi de bulundukları illerde seçimle göreve gelmişlerdir. Diğer illerdeki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde bulunarak, çıkılan bu yolda sonuna kadar azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından adliye bahçesinde oturma eylemi yapıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA