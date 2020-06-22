Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
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Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

İstanbul Barosu önünde toplanan bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesini protesto etti.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik
22.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:01

İstanbul Barosu önünde toplanan bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkentte yürüyüşlerine izin verilmemesini protesto etti.

İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, düzenlemeyle baroların işlevsizleştirilmek istendiğini iddia ederek, vatandaşın hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir değişikliğinin önlerine geldiğini söyledi.

Kanunda yapılması düşünülen değişikliğe tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen bazı baro başkanlarının başkente ulaştığını ancak kentin girişinde engellendiğini ifade eden Moroğlu, "Baro başkanları Ankara'ya alınmıyor. Ama Barolar Birliği Başkanı nerede? Geldiğimiz noktada, Baro Başkanları 1 Haziran'da Ankara'da toplandılar ve şuna karar verdiler; Böyle bir taslak teklif olduğunda; bunu hazırlamadan önce bizlerle paylaşın, bu bizim meselemiz. Sadece mesleki mesele değil, halkın hak arama özgürlüğünün kısıtlanması demektir bu." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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