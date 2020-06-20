Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın, son günlerde gündeme gelen "Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere" ilişkin, avukatların kendilerini güvende hissedebilecekleri ve ekonomik koşullarını düzeltecek düzenlemelerin ivedi şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın, son günlerde gündeme gelen "Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere" ilişkin, avukatların kendilerini güvende hissedebilecekleri ve ekonomik koşullarını düzeltecek düzenlemelerin ivedi şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Avukatlık Kanunu'nun 76 ve 95. maddelerini etkisiz hale getirecek düzenlemeler ile barolara üye zorunluluğunu ortadan kaldıracak düzenlemeleri kabul etmediklerini aktardı.

Delege seçim sisteminde, temsilde adaletin sağlanması ve daha demokratik bir yapının oluşabilmesi için delege sistemine münhasır olarak nispi seçim sisteminin uygulanması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Delege seçiminde nispi temsilin olacağı düzenleme, mevcut düzenlemeden daha demokratik olacaktır. Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişiklik, seçim sistemine özgü olmamalıdır. Avukatlık mesleğindeki temel sorun, genç meslektaşların yaşadığı ekonomik sorunlar olup bürolarının kiralarını ödeyemedikleri gibi sigorta primlerini ödemekten acizdirler. CMK ücretleri çok düşük olup adeta angarya niteliğindedir. Stajyer avukatların sosyal güvenceleri dahi bulunmamaktadır. Başta genç meslektaşlar olmak üzere avukatların kendilerini güvende hissedebilecekleri ve ekonomik koşullarını düzeltecek düzenlemelerin ivedi şekilde yapılması gerekmektedir."

Aydın, yürüyüş yapan baro başkanlarının eylemlerini önemsediğini ve saygı duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA