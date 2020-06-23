Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti
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Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti
23.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:59

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden bazı baro başkanları, "Savunma Yürüyüşü" adıyla başlattıkları yürüyüşe izin verilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Anıtkabir'in çıkış kapısı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Türkiye'de bugün, belki savunma tarihinin tekrar yazıldığı gün olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Ankara'da simgesel yapılacak çok kısa bir yürüyüşe tahammül gösterilemediğini öne süren Sağkan, "Aslında Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılanması gereken avukatlar ve baroların, şiddet ve hak gaspıyla karşılandıklarını" iddia etti.

Sağkan, bu yapılanın hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsani tüm değerlerden uzak bir 24 saat yaşadık. Oradakilerin baro başkanı olması, farklı bir muameleyi tabii ki gerektirmez ancak bir insana bu şekilde bir tavır göstermeye de kimsenin hakkı yoktur.

Yasal haklarımızı sonuna kadar savunduk ve bugün itibarıyla aslında sadece 10 dakikada gerçekleştirebileceğimiz bir yürüyüş, yaklaşık 24 saatten daha uzun bir süre boyunca, hem Türkiye kamuoyu hem de maalesef dünya kamuoyunda Türkiye ile ilgili çok olumsuz bir görüntü çizilmesine sebebiyet vermiştir. Fakat bunun sebebi biz değiliz. Biz yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de örgütlü gücümüzden alıyoruz."

Sağkan, bütün olumsuzluklara rağmen yanlarından ayrılmayan meslektaşlarına teşekkürlerini ileterek, "İnsan onuru, onlar sayesinde tekrar kurtuldu." dedi.

"Yolun açılmasına tek sebep kararlılıktır"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağkan, bir soru üzerine, "Bilecik Baro Başkan Vekilimiz gözaltına alınmadı. Sadece başkanların bulunduğu bölüme girmesi noktasında bir arbede yaşandı. Hoş olmayan, kesinlikle kabul edilemez görüntülerdi. Bir gözaltı olmadı, daha sonra başkan vekilimizi aldık ve olması gereken, bizlerin yanına yerleştirdik." bilgisini paylaştı.

Sağkan, "Yolunuzun açılma süreci nasıl gerçekleşti?" sorusuna karşılık, "Yolumuzun açılma süreci bizim kararlılığımızla gerçekleşti. Çünkü biz bugün saat 10.00 gibi oradaki emniyet mensupları neye karar verdiğimizi bize sorduklarında, 'Bu yol açılmadığı müddetçe buradan bir yere kıpırdamayacağız, bir ay da bir sene de sürse biz buradayız.' dedik ve o yol ondan sonra açıldı. Yolun açılmasına tek sebep kararlılıktır." değerlendirmesini yaptı.

"Suç duyurusunda bulunacak mısınız?" sorusu üzerine ise Sağkan, şunları kaydetti:

"Bu olayda suç duyurusunda bulunmayacaksak hiçbir şeyde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü bizim hürriyetimiz gasp edildi. Bize zorla bir yerde, üç tur üzerinden barikatların sergilendiği, vatandaşla ve meslektaşla görüşme olanağımızın kaldırılması için çevremizin minibüslerle kapatıldığı, kısmi bir gözaltı süreci yaşatıldı. Tabii ki bu hukuksuzluğa, kanun tanımazlığa karşı suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun açıklamaları

Ankara Barosu Başkanı Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "İstifa etmemi gerektirecek bir durum yok." yönündeki açıklamalarına yönelik soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın asli görevi, meslektaşın ve mesleğin sorunlarıyla ilgilenmek, devamında da hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak olarak tanımlanmıştır. Sayın Feyzioğlu'nun çok uzun zamandır hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları mücadelesinden uzaklaştığını ve bunun tam karşısında yer aldığını, hak ihlalleri alanına geçtiğini zaten görüyoruz.

Ancak bugün gördüğümüz, bir kez daha şahit olduğumuz, aynı zamanda meslektaşı zor durumdayken, darp edilirken, yerlerde süründürülürken, baro başkanları koltuk bulamayıp çamurlarda otururken gelmeyip, daha sonra iş çözülmüş, gerekli uzlaşı sağlandıktan sonra olay mahaline gelip kendi üzerine bir kısım payeler kapma gayesi olan bir baro başkanı seyretmek durumunda kaldık. Kabul edilemez bir tutum ama tarih hepimizi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla yargılayacaktır. Sayın Feyzioğlu'nun tavırlarını da kamuoyunun ve tarihin vicdanına bırakıyorum."

Sağkan, "Bundan sonrasına dair bir planınız var mı?" sorusuna karşılık, bunu baro başkanlarıyla görüşeceklerini aktardı. Bir gün dinleneceklerini söyleyen Sağkan, "Yarın itibarıyla gelişmelere bakarak tekrar belirleyeceğimiz eylem haritasını kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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