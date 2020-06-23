Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

23.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:16

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Türkiye'nin farklı illerindeki bazı baro başkanlarının "Savunma Yürüyüşü" adıyla başlattığı yürüyüş, dün öğle saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde valilik izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bekleyiş sonrası bugün verilen iznin ardından baro başkanları otobüslerle Anıtkabir'e hareket etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu: "İnsanlar demokratik haklarını kullansın"

Yürüyüşe izin verilmesinden kısa süre önce Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarıyla görüşmek üzere, bekletildikleri noktaya geldi. Alana girmek isteyen Feyzioğlu tepkiler üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Silahsız, şiddetsiz yürüme eyleminin temel hak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir'de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda yönetim kurulumuz buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş durumdayım." diye konuştu.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile defalarca görüştüğünü bildiren Feyzioğlu, "Sayın Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı defalarca aradı. Buradaki talep son derece makuldur. Burada Anayasa korumasında demokratik bir hareket yapılmak istendi." ifadelerini kullandı.

Bir talihsizlik yaşandığını anlatan Feyzioğlu, toplumun artık kriz, kavga, gürültü istemediğini ve bugün bu meselenin çözülmesini istediklerini söyledi.

"Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamsız olduğunu" vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu çözülecek ve bundan ders çıkaralım hepimiz. İnsanlar demokratik haklarını kullansınlar." şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, baro başkanlarının bir duruş sergilediğine dikkati çekerek, "Ben de bu izni kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnunun bile kanamadan verilmesi için uğraşıyorum. Ben eğlencede gezmiyorum, bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Herkesin bir çalışma yöntemi var." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar dolayısıyla eleştirildiğine vurgu yapan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yan yana iki fotoğrafı koyarsanız eleştiri bulabilirsiniz. Biz programın Anıtkabir kısmına katılmak üzere beklerken burada otobüslerin durdurulduğu haberi geldi. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Bazen her şey göründüğü kadar basittir. Anıtkabir'e gelmişken saygı duruşunda bulunmadan ayrılmak Cumhuriyet evlatları olarak içimize sinmedi. Saygı duruşunda bulunduk. Eğer başka bir amacımız olsaydı yönetim kurulumuz bir bütün olarak buraya koşmazdı."

Feyzioğlu açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Akşener: "Sağduyu ve sükunet size düşüyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sabah saatlerinde baro başkanlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, taleplerini dinlediği baro başkanlarıyla görüşmesinde "Sabır, itidal ve sağduyu size düşüyor" ifadelerini kullandı. vatandaşlık hakkını kullanmak ve simgesel bir yürüyüş yapmak istediklerini dile getiren baro başkanlarına Akşener, çözüm için bazı kişisel görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 14:17:42. #1.15#
title