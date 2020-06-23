Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...
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Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

23.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:09

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz eden ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen bazı baro başkanları, bulundukları yerden otobüslerle Anıtkabir'e doğru hareket etti.

Türkiye'nin farklı illerindeki bazı baro başkanlarının "Savunma Yürüyüşü" adıyla başlattığı yürüyüş, dün öğle saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde valilik izni olmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bekleyiş sonrası bugün verilen iznin ardından baro başkanları otobüslerle Anıtkabir'e hareket etti.

TBB Başkanı Feyzioğlu: "İnsanlar demokratik haklarını kullansın"

Yürüyüşe izin verilmesinden kısa süre önce Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarıyla görüşmek üzere, bekletildikleri noktaya geldi. Alana girmek isteyen Feyzioğlu tepkiler üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Silahsız, şiddetsiz yürüme eyleminin temel hak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir'de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda yönetim kurulumuz buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş durumdayım." diye konuştu.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile defalarca görüştüğünü bildiren Feyzioğlu, "Sayın Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı defalarca aradı. Buradaki talep son derece makuldur. Burada Anayasa korumasında demokratik bir hareket yapılmak istendi." ifadelerini kullandı.

Bir talihsizlik yaşandığını anlatan Feyzioğlu, toplumun artık kriz, kavga, gürültü istemediğini ve bugün bu meselenin çözülmesini istediklerini söyledi.

"Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamsız olduğunu" vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu çözülecek ve bundan ders çıkaralım hepimiz. İnsanlar demokratik haklarını kullansınlar." şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, baro başkanlarının bir duruş sergilediğine dikkati çekerek, "Ben de bu izni kavgasız, gürültüsüz, kimsenin burnunun bile kanamadan verilmesi için uğraşıyorum. Ben eğlencede gezmiyorum, bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Herkesin bir çalışma yöntemi var." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretinden paylaşılan fotoğraflar dolayısıyla eleştirildiğine vurgu yapan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yan yana iki fotoğrafı koyarsanız eleştiri bulabilirsiniz. Biz programın Anıtkabir kısmına katılmak üzere beklerken burada otobüslerin durdurulduğu haberi geldi. Arkasında bir şey aramaya gerek yok. Bazen her şey göründüğü kadar basittir. Anıtkabir'e gelmişken saygı duruşunda bulunmadan ayrılmak Cumhuriyet evlatları olarak içimize sinmedi. Saygı duruşunda bulunduk. Eğer başka bir amacımız olsaydı yönetim kurulumuz bir bütün olarak buraya koşmazdı."

Feyzioğlu açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Akşener: "Sağduyu ve sükunet size düşüyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sabah saatlerinde baro başkanlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, taleplerini dinlediği baro başkanlarıyla görüşmesinde "Sabır, itidal ve sağduyu size düşüyor" ifadelerini kullandı. vatandaşlık hakkını kullanmak ve simgesel bir yürüyüş yapmak istediklerini dile getiren baro başkanlarına Akşener, çözüm için bazı kişisel görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Avukatlık Kanunu'nda planlanan değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının Ankara'ya girişine...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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