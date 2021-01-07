Avukatlık bürosunda borç senedi yırttığı öne sürülen sanık yargılanıyor

Denizli'de avukatlık bürosunda kendisine ait borç senedini, büro çalışanını tehdit ederek alıp yırttığı ileri sürülen sanık, nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Denizli'de avukatlık bürosunda kendisine ait borç senedini, büro çalışanını tehdit ederek alıp yırttığı ileri sürülen sanık, nitelikli yağma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık F.K. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık F.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Avukatlık bürosuna giderek sekreterden borç senedimi istedim. Güvenlik kamerası kayıtlarında bu görüntüler vardır. Borç senedini borcum olmadığı için, fotoğrafını çektikten sonra yırttım. Ancak kimseyi tehdit etmedim ve bürodan ayrıldım." diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukat Erdem Erdinç Erbeyin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın, müvekkilinin 31 bin liralık alacağına karşılık senedi, büro çalışanından tehdit ederek aldığını savunarak, "Sanık senedin fotoğrafını çekmek istediğini söylemiş ama önce tehdit etmiş. Senedi yırttıktan sonra yine tehdit ederek cebine koyup kaçmış. Burada yağma suçunun oluştuğu açıktır. Şikayetçi olduk. Suçun karşılığı kısmen de olsa tutuklanmayla neticelendi. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Öte yandan 10 Temmuz 2019'daki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde F.Y'nin büroya gelerek çalışandan senedi istemesi, fotoğrafını çekmesi, senedi yırtması ve ardından buradan ayrılması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek