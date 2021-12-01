AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN MUHTARIN 4 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

YALOVA (DHA) - KARTAL'da miras paylaşımını konuşmak amacıyla avukatlık bürosunda buluştuğu 4 kişiyi silahla öldürdüğü ve bir kişiyi de ağır yaraladığı iddia edilen muhtar Ahmet Salih Belginer'in 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi. Yalova Valiliği'nin muhtar olması nedeniyle verdiği tabancayla olayı gerçekleştirdiği belirtilen tutuklu şüpheli Belginer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 6 Nisan 2021'de Kartal Cevizli'de bulunan bir hukuk bürosunda meydana geldiği belirtildi. İddianamede Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat'ın ve Arzu Onat'ın aralarındaki miras paylaşımını konuşmak amacıyla şüpheli Ahmet Salih Belginer ve avukatlarıyla beraber buluştukları anlatıldı.

VALİLİĞİN GÖREVİ NEDENİYLE VERDİĞİ SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Aralarındaki hukuki mesele nedeniyle başlayan tartışmanın büyüdüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Belginer'in muhtar olması nedeniyle Yalova Valiliği tarafından verilen taşıma ruhsatlı silahı yanında bulundurduğu ve yarı otomatik tabancasını çekerek ofis içinde bulunan karşı taraftaki şahısları hedef alarak ateş açmaya başladığı belirtildi. Şüphelinin 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, müşteki Arzu Onat'ı da ağır yaraladığı vurguladı. Şüpheli Belginer'in birden fazla kez silahı ateşlediği, doğrudan maktulleri hedef aldığı, panik ortamından istifade ederek olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, şüpheli Belginer'in aynı gün Yalova'da jandarma ekiplerince ticari bir taksinin içinde yakalandığı ifade edildi.

OLAY YERİNDEN 12 ADET KOVAN ÇIKTI

4 KEZ MÜEBBET İLE 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ahmet Salih Belginer'in 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Belginer'in Arzu Onat'a karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Tutuklu şüpheli Belginer, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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