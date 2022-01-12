AVUKATLIK BÜROSU'NDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI SONRASINI HATIRLAMIYORUM

? KARTAL'da geçtiğimiz yılın Nisan ayında miras meselelerini görüşmek için buluştukları avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer, savunmasında kendisine hakaret edildiğini öne sürerek Göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum dedi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor hazırlanabilmesi için 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Belginer savunmasında maktuller ile aralarında miras nedeniyle tartışma bulunduğunu, babasından kalan araziyi mirasçıların verdiği izinle işletmeye başladığını fakat daha sonra kendisine karşı çeşitli davalar açıldığını öne sürdü.

BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI

Olay günü miras meselesini görüşmek için buluştuklarını kaydeden sanık Belginer, Gittiğimde maktuller ve müştekiler ile iki avukat vardı. İçeri girdiğimde kendilerine 'Hem bana izin veriyorsunuz, hem de dava açıyorsunuz ve babamın yaptırmış olduğu taş evin anahtarını istiyorsunuz' dedim. Bu sırada maktul Haluk Onat, 'Siz ne biçim insansınız, avukatın parasını da ödemiyorsunuz' diyerek bana yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söyledi. Bu esnada Ahmet Nuri araya girerek Haluk'u susturdu 'Biz karar aldık' diyerek miras olan taşınmazların parsel numaralarını sayıp buradaki haklarımdan kullandığım yerin karşılığında vazgeçmemi söyledi şeklinde konuştu.

Haluk Onat'ın kendisine el hareketi yaptığını iddia eden sanık Belginer, şöyle devam etti

Yerinden kalkıp üzerime doğru geliyordu. Ben de yerimden kalkmak istediğim esnada midemin yandığını, göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde silahın elimde olduğunu, Haluk'un ayağımın yanında yattığını gördüm, diğerlerine bakamadım ve oradan ayrıldım. Amacım eve gidip intihar etmekti, Eve gittiğim sırada yol üstünde jandarma tarafından yakalandım

SANIĞA OLAY ÖNCESİNDE KİMSE KÜFRETMEDİ

Müşteki Arzu Onat ise miras konusu konuşulurken sanığın silah çıkardığını, 'Benim hayatımı mahvettiniz, beni niye mahvettiniz' diyerek ateş etmeye başladığını söyledi. Müşteki Onat, Kardeşim Haluk önüme atıldı. Sanık seri biçimde bizi tarıyordu. Hatta ben otomatik bir silah olduğunu düşündüm. Sanığa olay öncesinde kimse küfretmedi. Kardeşim benim önüme atlamasaydı ben de ölürdüm. Sanık bilinçli olarak hareket etmiştir dedi. Müşteki Onat sanıktan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Sanık avukatı, olayın cinnet anında meydana geldiğini ifade ederek, Belginer'in cezai ehliyetine ilişkin rapor düzenlenmesini istedi.

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Salih Belginer'in akıl hastası olup olmadığına dair cezai ehliyetini etkileyen bir rapor hazırlanmasına ilişkin 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 6 Nisan 2021'de Kartal, Cevizli'de bulunan Şanverdi Hukuk Bürosu'nda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat'ın ve Arzu Onat'ın aralarındaki miras paylaşımını konuşmak amacıyla sanık Ahmet Salih Belginer ve avukatlarıyla beraber buluştukları anlatılıyor.

Aralarındaki hukuki mesele nedeniyle başlayan tartışmanın büyüdüğü kaydedilen iddianamede, sanık Belginer'in muhtar olması nedeniyle Yalova Valili tarafından verilen taşıma ruhsatlı silahı yanında bulundurduğu ve yarı otomatik tabancasını çekerek ofis içinde bulunan karşı taraftaki şahısları hedef alarak ateş açmaya başladığı belirtiliyor.

Sanığın Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat'ı silahla ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Arzu Onat'ı da ağır yaraladığı vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ahmet Salih Belginer'in 4 kişiye karşı işlediği Kasten öldürme suçundan 4'kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken Arzu Onat'a karşı işlediği Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.