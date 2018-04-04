Avukatların Yaşadığı Hak İhlalleri Araştırıldı

CHP'nin hazırladığı "avukatların yaşadığı hak ihlalleri raporu"nda, OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığı, bin 480 avukat hakkında sorus¸turma ac¸ıldığı, avukatların her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleştiği ileri sürüldü.

Avukatların Yaşadığı Hak İhlalleri Araştırıldı

CHP'nin hazırladığı "avukatların yaşadığı hak ihlalleri raporu"nda, OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığı, bin 480 avukat hakkında sorus¸turma ac¸ıldığı, avukatların her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleştiği ileri sürüldü.

Kaynak: Dunya.com

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