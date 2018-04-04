Avukatların Yaşadığı Hak İhlalleri Araştırıldı

CHP'nin hazırladığı "avukatların yaşadığı hak ihlalleri raporu"nda, OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığı, bin 480 avukat hakkında sorus¸turma ac¸ıldığı, avukatların her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleştiği ileri sürüldü.