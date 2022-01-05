ÇHD davasında mahkeme belgelerin incelenmesi istedi

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın "terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada mahkeme belgelerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesi karar verdi. Heyet ayrıca Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri kampüsündeki duruşmaya tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ve Oya Aslan ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

TUTUKLULUK DEVAM Mahkeme heyeti sanıklar Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dava dosyasında bulunan Hollanda ve Belçika belgelerinin, İstanbul Adli Emanet'te bulunan belgeler ile aynı olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti. Firari sanık Zeki Rüzgar hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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