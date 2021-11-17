Avukatların yargılandığı DHKP/C davası ertelendi

SELÇUK, İZMİR (AA) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, Kozağaçlı ile Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmayı bazı illerin baro temsilcileri ile bazı ülke barolarının temsilcileri de takip etti.

Celse arasında dosyaya giren esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Söz alan sanıklar ise mütalaadaki iddiaları kabul etmediklerini söylediler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ocak ayına erteledi.

Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanık Kozağaçlı'nın, Halkın Hukuk Bürosunda avukat olarak çalıştığı, örgüt içerisinde "ODTÜLÜ" kod adını kullandığı, yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı, örgütün yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yaparak örgüt faaliyetleri hakkında bilgi aktardığı belirtiliyor.

Mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Günay Dağ'ın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

Mütalaada, Sanık Gülvin Aydın'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar, sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Sanık Naciye Demir'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanık Özgür Yılmaz'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla, sanık Şükriye Erden'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıl kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine, firari sanık Zeki Rüzgar'ın dosyasının ayrılmasına, sanıklar Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Taylan Tanay'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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