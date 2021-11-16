Son dakika haber... Avukatların terör örgütü üyeliği davasında mütalaa

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, "Örgüt yöneticiliği" ile suçlanan Selçuk Kozağaçlı'nın 30 yıla kadar ve Taylan Tanay'ın 56 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıkların ise 4 yıldan 53 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Duruşma yarın Silivri'de görülecek.

22 avukatın DHKP-C üyeliği ve yöneticiliği suçlamasından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada, savcı celse arasında mütalaasını hazırlayarak dosyayı sundu. 15 Kasım'da sunulan mütalaada, sanıkların "Terör örgütü DHKP/C'nin üst yönetiminin talimatlarıyla kurulan ve faaliyet yürüten bu nedenle örgüt içerisinde "sporcular" olarak anılan Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyette bulundukları, örgütün üst yönetimi ile örgütsel yazışmalar yaptıkları, yakalanan örgüt mensuplarına örgütün talimatlarını ilettikleri" kaydedildi. Cezaevlerinde kalan örgüt mensuplarından temin ettikleri mektupları örgüte müzahir dergide yayınlanmasını sağladıkları, örgüt üst yönetimi talimatı ile örgütsel faaliyetlere katıldıkları, örgüt hiyerarşisine dahil oldukları, kod isim kullandıkları, yapılan adli arama işlemlerinde, örgüte müzahir yayınların ve materyallerin ele geçirildiği ve adli istinabe yoluyla Belçika ve Hollanda adli makamlarından temin edilen bilgisayar kayıtları ve dokümanların incelenmesinde suç örgütünün ve sanıkların suç örgütü ile bağlantılarının ortaya konulduğu belirtilen mütalaada, Halkın Hukuk Bürosu isimli yapılanmanın DHKP/C Terör Örgütü'nün bir kurumu olduğu ve tamamen örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

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