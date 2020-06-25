Avukatların Barolar Birligˆi Bas¸kanı Feyziogˆlu'na Tepkisi Su¨ru¨yor Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim kuruluyla geçen Eylül ayından bu yana birçok baronun arası açık. Zira Türkiye'deki toplam avukat sayısının yüzde 75'inden fazlasını temsil eden 12 baronun "seçimli olağanüstü genel kurul" talebi TBB yönetimi kurulunca yaklaşık 10 ay önce reddedildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim kuruluyla geçen Eylül ayından bu yana birçok baronun arası açık. Zira Türkiye'deki toplam avukat sayısının yüzde 75'inden fazlasını temsil eden 12 baronun "seçimli olağanüstü genel kurul" talebi TBB yönetimi kurulunca yaklaşık 10 ay önce reddedildi Kaynak: DailyMotion.com