ANKARA (DHA) - Avukatlardan 'kadına yönelik şiddet'e karşı futbol maçı

ANKARA Barosu'nun kadın ve erkek avukatları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için futbol maçı yaptı. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel "Ülkemizde her geçen gün kadına karşı şiddet artarak devam ediyor" dedi.

Avukat Zerrin Sarıtaş da "Çok güzel ve keyifli bir maç oldu. İnşallah kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık yaratabilmek açısından iyi bir adım olmuştur. Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için beklentimiz; öncelikle kadına karşı şiddetle ilgili yasa düzenlemelerin hızla gündeme gelmesi ve bununla ilgili önlemlerin hızlıca alınmasıdır" ifadelerini kullandı.