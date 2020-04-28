Avukatlardan Ankara Barosu'na tepki Ankara Barosu'na kayıtlı bazı avukatlar, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, Erbaş'a destek verdi.

Ankara Barosu'na kayıtlı bazı avukatlar, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, Erbaş'a destek verdi.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar Faruk Keleştimur, Mustafa İlteriş Oğuz, Ömer Faruk Oyuktaş, Hakkı Çelik, Selim Okan, Ferhat Demir, Abdullah Topuz, Mehmet Yıldız, Emir Akpınar, Halil Altun, Halil Paşayiğit, Fatih Şen, Muhammet Sefa Toktaş ve Dilşad Asena Göksu, ortak yaptıkları yazılı açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Ankara Barosu'nun Erbaş'ın ifadelerine karşı yapmış olduğu basın açıklamasının milli, manevi, ahlaki ve hukuki değerleri yerle yeksan eden bir minvalde şekillendiği vurgulandı. Açıklamada, "'Sesi çağlar ötesinden gelen' denilerek tahkir edilen mazimiz, Türk-İslam değerlerine bağlı her ferdin kutsalıdır. O mazide, yüce kitabımızın alemlere müjde olarak indirilmesi, şanlı Peygamberimiz ile sahabe kadrosunun muazzam bir iklimi ve akabinde aziz ecdadımızın kutlu mücadelesi vardır. Hakeza 'sekiz, dokuz nesil önceki büyükleriyle' söylemiyle aşağılanan tarih sayfaları bizim gurur ve şeref tablomuzdur" ifadelerine yer verildi.

Ankara Barosu'nun Türk-İslam tarihinin hiçbir bölümünde ilkel, iptidai ve insaniyet dışı bir alan olmadığını öğrenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batı'nın 18. ve 19. yüzyılda yeni adım attığı insan hakları, özgürlük, etik ve benzeri değerler silsilesinin tekamül etmiş halini ve yüksek ufkunu Türk-İslam medeniyeti çağlar ötesinde cihana sergilemiştir. Ankara Barosu ille de ilgi ve yetki alanında olmayan güncel bir tartışmaya dahil olacak ise bu ancak ve yalnızca hukuki ve insani normlar üzerinden bir görüş beyan etmekle sınırlı kalmalıdır. Aksi bir perspektifle beyanat vermek, tüzel kişilik üzerinden değil yöneticilerin şahsi kimlikleri üzerinden mümkün olabilir. Zira binlerce meslek mensubunu temsil etme yetkisini haiz bir kurumsal yapının böyle bir vahamete imza atması sadece milli ve manevi değerlerimizi rencide etmek şeklinde değil, kayıtlı tüm meslek mensuplarına hakaret vasfındadır."

"Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Türk-İslam tarihi ve medeniyetinin dokunulmaz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu değerlerle harmanlanan bir coğrafyada yaşam sürerek, itibar görerek, para kazanarak, sosyal ve mesleki bir statü kazanarak tüm bunları elde ettiği bir ülkenin ve milletin kıymetlerini lekelemek en hafif tabiriyle gaflet ve rezalettir. Bunun kasıtlı ve planlı olması ise ihanet ile sıfatlandırılacak ölçüde vahim bir kepazeliktir. Baro'ya kayıtlı avukatlar olarak bu çarpık ve çürük zihniyetin katiyen bizi temsil etmediğinin altını çiziyor; bu açıklamadan utanç duyuyor ve şiddetle kınıyoruz. Gereğinin yapılmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA