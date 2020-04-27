Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu Ankara Barosu Avukatlarından Ali Erbaş'a destek Ankara Barosu Avukatları, Cuma hutbesi sonrası yapılan açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
27.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:54

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu Avukatlarından Ali Erbaş'a destek

ANKARA - Ankara Barosu Avukatları, Cuma hutbesi sonrası yapılan açıklamayla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosunun, Cuma hutbesi sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklamalarına baronun avukatlarından tepki geldi. Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını bir grup avukat adına Av. Veli Böke okudu. Böke, yüzde 99'u Müslüman olan Türk milleti karşısında üyelerini zor duruma düşüren ve utandıran Ankara Barosunu en ağır ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Erbaş'ın sözlerinin aynen kendi sözleri olduğunu ifade eden Köse, "Ankara Barosuna kayıtlı hiçbir avukatın bu Baro yönetimine ve tüm dünyanın savaş verdiği maddi mikroplar yetmezmiş gibi ifadelerinde manevi mikroplar saçan bu açıklamayı yazanlara dinimize saldırması yetkisini vermediği kanaatindeyiz. Söyledikleri doğru bir iki ifade var ki; söylenen söz çağlar ötesinden gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu ilahi ses çağlar ötesine kadar ulaşacaktır. Ne yazık ki milletin değerlerini hiçe sayan, aşağılayan ve nefret söylemi içeren bu talihsiz açıklamanın sahipleri de Yüce İslam Dinine olan bu kin ve nefretlerinin kaynağını yine çağlar ötesinden almaktadırlar" dedi.

Böke, ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının; halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suç unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup Avukat ile birlikte suç duyurusu için burada bulunduklarını kaydetti.

Kendilerinden alınan aidatları meslek ahlakı ve saygınlığını korumak için kullanması gerektiğini aktaran Böke, "Bu tür sapkın görüşleri koruma ve barındırma amacına yönelik harcaması ve biz meslektaşların hak ve menfaatlerini korumanın dışında başka sapkın ve siyasi emellere hizmet etme çabasına girmesi ve temel görev ve amaçları dışında faaliyet göstermeyen Baro hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. maddesinin maddesinin 5.fıkrası gereği işlem yapılması hususunda savcılıkları ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Son olarak bu talihsiz açıklamanın Baro yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını ümit ederek kaldırması imkanının hala bulunduğu, biz üye avukatlar ve tüm Müslüman aleminden özür borcunun bulunduğunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü geçtiğimiz şu nazik süreçte koruma ve kollama gereğinin herkesin üzerine vazife olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Ankara Barosu açıklamasını kaldırmasa da biz Ankara Barosu avukatları olarak bu mikrobik açıklamayı kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haber
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Haber
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Haber
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haber
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Yalın Murat Dalkılıç Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Ergin Ataman Mauricio Isla Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Avrupa Türk Lirası Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:24:14. #1.14#
title