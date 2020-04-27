Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
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Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukatlardan Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
27.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:39

Ankara Barosu avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosunun cuma hutbesi sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklamalarına, baronun avukatlarından tepki geldi. Ankara Adliyesi önünde bir grup avukat adına basın açıklaması yapan Avukat Veli Böke, yüzde 99'u Müslüman olan Türk milleti karşısında üyelerini zor duruma düşüren ve utandıran Ankara Barosunu en ağır ifadelerle kınadıklarını söyledi. Erbaş'ın sözlerinin aynen kendi sözleri olduğunu ifade eden Köse, "Ankara Barosu'na kayıtlı hiçbir avukatın bu Baro yönetimine ve tüm dünyanın savaş verdiği maddi mikroplar yetmezmiş gibi ifadelerinde manevi mikroplar saçan bu açıklamayı yazanlara dinimize saldırması yetkisini vermediği kanaatindeyiz. Söyledikleri doğru bir iki ifade var ki; söylenen söz çağlar ötesinden gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu ilahi ses çağlar ötesine kadar ulaşacaktır. Ne yazık ki milletin değerlerini hiçe sayan, aşağılayan ve nefret söylemi içeren bu talihsiz açıklamanın sahipleri de yüce İslam dinine olan bu kin ve nefretlerinin kaynağını yine çağlar ötesinden almaktadırlar" dedi.

Böke, ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suç unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat ile birlikte suç duyurusu için burada bulunduklarını kaydetti. Kendilerinden alınan aidatların meslek ahlakı ve saygınlığını korumak için kullanması gerektiğini belirten Böke, "Bu tür sapkın görüşleri koruma ve barındırma amacına yönelik harcanması ve biz meslektaşların hak ve menfaatlerini korumanın dışında başka sapkın ve siyasi emellere hizmet etme çabasına girmesi ve temel görev ve amaçları dışında faaliyet göstermeyen Baro hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. maddesinin 5. fıkrası gereği işlem yapılması hususunda savcılıkları ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Son olarak bu talihsiz açıklamanın Baro yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını ümit ederek kaldırması imkanının hala bulunduğu, biz üye avukatlar ve tüm Müslüman aleminden özür borcunun bulunduğunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü geçtiğimiz şu nazik süreçte koruma ve kollama gereğinin herkesin üzerine vazife olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Ankara Barosu açıklamasını kaldırmasa da biz Ankara Barosu avukatları olarak bu mikrobik açıklamayı kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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