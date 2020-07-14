AVUKATLARDAN 4. YILINDA 15 TEMMUZ DARBE DAVALARINDAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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AVUKATLARDAN 4. YILINDA 15 TEMMUZ DARBE DAVALARINDAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu: "289 darbe davasından 275'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı"-275 darbe davasında toplam 7 bin 376 kişi hakkında karar verildiHaber-Kamera: Özden ATİK - Buğra BENLİOĞLU / İstanbul, DHA15 Temmuz Darbe Davaları Platformu üyesi avukatlar tarafından...

AVUKATLARDAN 4. YILINDA 15 TEMMUZ DARBE DAVALARINDAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
14.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:18

-15 Temmuz Darbe Davaları Platformu: "289 darbe davasından 275'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı"

-275 darbe davasında toplam 7 bin 376 kişi hakkında karar verildi

Haber-Kamera: Özden ATİK - Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul, DHA

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu üyesi avukatlar tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4. yılında darbe davalarındaki son duruma ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, darbe teşebbüsünü planlayan, katılan örgüt mensupları hakkında ilk derece mahkemelerindeki yargılamaların büyük bir kısmının tamamlandığı belirtildi. Platform adına açıklama yapan avukat Ömer Faruk Karagüzel, "289 darbe davasından 275'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlanmış olup 14 davanın yargılamaları halen devam etmektedir" dedi.

Darbe davalarını takip eden avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda biraraya geldi. İlk konuşmayı Darbe Davaları Platformu Başkanı avukat Mehmet Alagöz yaptı. Darbe girişiminden itibaren 4 yıl geçtiğini, 289 fiili darbe davasının açıldığını belirten Alagöz "Bizler bu davaların müdahli avukatları olarak 250'ye yakın avukat arkadaşımızla davaları takip ettik. 56 ilimizde darbe yargılaması yapıldı. 289 davadan şu anda derdest olan 15 fiili darbe davası. İstanbul'da şehit ve gazilerimizin bulunduğu davaların ilk derece mahkemelerindeki birinci aşamaları tamamlandı. Ancak tefrik edilen firari sanıklarla ilgili kısmi bozmalarla ilgili 15 dava devam etmekte. Ankara'da da darbenin merkez üssü konumunda olan Akıncı Üssü, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası halen devam ediyor ve savcılar esas hakkındaki mütalaalarını açıkladılar. Sanıkların son savunmaları alınıyor. Bizler 251 şehidimizin ve 2 bin 700'ü aşkın gazimizin avukatları olarak bu davaları başından sonuna kadar takip ettik. İstinaf ve Yargıtay süreçlerini de sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"BU YARGI SÜRECİ TARİHİ"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise şehit aileleriyle ve gazilerle birçok dava salonunda beraber olduklarını, onların haklı haykırışına, sıkıntılarına merhem olmaya çalıştıklarını söyleyerek "Ama ne olursa olsun giden canları var, gazilerimizin bir kısmının uzuv kayıpları var. Halen tedavisi devam eden ruhsal manada rehabilite süreçleri var" dedi. Bu darbe sürecinin, suç üstü yakalanıp ve yargıda infaz sürecinin tarihi olduğunu vurgulayan Şebik, "Eğer biz 60'da da darbeyi yapanları bu şekilde yargılayıp da işledikleri suçlara cezaları veriyor olsaydık bir daha bir darbeyi düşünen zihin kalmayacaktı" diye konuştu.

"HESAPLAŞMAYI HUKUK ÇERÇEVESİNDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı da bu davaları başından sonuna kadar avukatlar olarak takip ettiklerini ifade ederek "Biz darbeyle 60'ta, 70'te, 80'de hesaplaşamadık. 28 Şubat darbesiyle de 30 yıl sonra hesaplaşmaya kalktık. Ama ilk defa elimizde şu fırsat var; 2016, 15 Temmuz'da darbeyi yapanlarla sıcağı sıcağına hesaplaşmaya imkanımız var. Bunu da hukuk çerçevesi içinde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"İLK DERECE MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMALARIN BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI"Daha sonra 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu adına avukat Ömer Faruk Karagüzel basın açıklamasını okudu. Karagüzel, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunarak milli ve manevi değerlerimizi yok etmek, ülkemizi işgale açık hale getirmek amacıyla meşru hükümeti devirerek kendi emelleri doğrultusunda tüm Türkiye'yi hedef almıştır" dedi. Avukat Karagüzel, darbe teşebbüsünü planlayan, katılan örgüt mensupları hakkında ilk derece mahkemelerindeki yargılamaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Türkiye genelinde toplam 289 darbe davası görüldüğünü kaydeden avukat Karagüzel, "289 darbe davasından 275'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlanmış olup 14 davanın yargılamaları halen devam etmektedir" dedi. Halen derdest olan davalardan 10'unun gerekçeli karar aşamasında olduğunu, 56 davanın İstinaf aşamasında, 155'inin ise Yargıtay aşamasında olduğunu kaydeden Karagüzel, 54 davanın ise kesinleşmiş olduğunu belirtti.

"275 DARBE DAVASINDA TOPLAM 7 BİN 376 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ"Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerinde 275 darbe davasında toplam 7 bin 376 kişi hakkında karar verildiğini de ifade eden Karagüzel, "Yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların ise hak ettikleri ceza ile cezalandırılması arzusu ve çabası içindeyiz. Bütün cürümlerine rağmen, FETÖ ile mücadelenin, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde yargı eliyle gerçekleştirilmesinden yanayız. Darbeciler bizlerden adaletten başka bir şey görmeyeceklerdir. Masumların ayıklanması, suçluların ise cezasız kalmayıp en ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuk ve adaletten ayrılmayacağız." şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

İSTANBUL'DA 15 DAVA HALEN DEVAM EDİYORBasın mensuplarına dağıtılan açıklamada darbe davalarına ilişkin rakamsal veriler paylaşıldı. Buna göre, darbe girişimi sırasında 27 farklı noktadan saldırı yapılan İstanbul'da ilk derece mahkemelerindeki davaların tamamında ilk kararlar verildi. İstinaf ve Yargıtay süreçleri ise devam ediyor. Ancak firari sanıklar veya eksiklikler nedeniyle tefrik edilen davalar ve kısmi bozmalarla ilgili İstanbul'da 15 dava halen devam ediyor.

ANKARA'DA SON SAVUNMALAR ALINIYORAnkara'da 469 sanıklı Akıncı Üssü Davası, 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ve 535 sanıklı Muhafız Alayı Davası devam ediyor, sanıklar son savunmalarını yapıyor.

130 GENERALDEN 72'Sİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

275 fiili darbe davasında toplam 7376 kişi hakkında karar verildi. Bunlardan 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217 sanığa müebbet, 1598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2692 sanığa beraat, 554 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Yargılanan sanıklardan 130'u general olup bu generallerin 72'si ağırlaştırılmış müebbet, 20'si müebbet, 18'i süreli hapis cezası olmak üzere 110 general hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, 20 general ise beraat etti. Yargılanan subaylardan 900'ü ağırlaştırılmış müebbet, 429'u müebbet, 689'ı süreli hapis cezası almış, 408'i ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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