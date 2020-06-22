Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada
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Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kameradaANTALYA Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

22.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:22

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada

ANTALYA Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'in müvekkilleri Zeynep Ezgi Kaya, rödovans (maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi) ile Milas'ta işlettiği boksit madenine, ruhsat sahibi tarafından alınmadı. 2 avukat da 17 Haziran günü, Milas Kaymakamlığı görevlileri ve Kaya ile birlikte maden sahasına gitti. Avukatların tutanak tuttukları sırada ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi İdris K., tehditler savurup, küfürler etmeye başladı. Bunun üzerine tartışma çıktı. İdris K.'nın oğlu Erdi K. da aracının bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'e ateş etti. Maden sahasında bulunan Mühendis K., saldırıyı cep telefonu kamerasına kaydetti. Avukat Merve Özer, can havliyle cep telefonundan polisi arayarak, yardım istemeye çalıştı. Ancak Mühendis K., avukatın elindeki telefonu alıp yere fırlattı. Erdi K., saldırıdan bir aracın arkasına gizlenerek kurtulmaya çalışan Ahmet Onaran ve Merve Özer'e 4 el ateş etti.

Saldırıdan yara almayan avukatlar, Erdi K., İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, 18 Haziran günü adliyeye sevk edildi. Erdi K. tutuklanırken, İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AVUKATLAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Avukat Ahmet Onaran, müvekkili Zeynep Ezgi Kaya'nın, rödovans sahibi olarak ruhsat sahibi tarafından boksit maden işletmesine alınmadığı anlattı. Yapılan müracaat sonunda saat 14.00-15.00 civarında Milas Kaymakamlığı yetkililerince kanunun uygulanması amacıyla boksit madenine geldiklerini belirten Onaran, 'Her şey başlangıçta çok normaldi. Usul gereği öncelikle müracaatçıların talepleri ve beyanları ifade şeklinde alınırken gerginlik yaşandı. Ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi Erdi K. hızla arabaya gitti. Erdi K. oradan bir pompalı tüfek aldı. Hedef gözetmeksizin üzerimize doğru ateş etti. Mühendis K., meslektaşım Merve Özer'in elindeki telefonu zorla elinden aldı, daha sonra fırlattı. Kaymakamlığın resmi tutanaklarını almaya çalıştılar. Merve Özer'e sandalyeyle vurmaya çalıştılar. Engellemeye çalıştık. Avukat olarak hukuku, şehir haydut ve eşkıyalarına teslim etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştuk.

'VURULMAMAMIZ TAMAMEN ŞANS'

Avukat Merve Özer, silahların patlamasıyla korktuklarını belirterek, 'Şahıslardan biri üzerime ilerleyerek telefonumu gasbedip fırlatıp attı. O sırada havaya kalkan sandalyeyi gördüm. Bana vurmak için kaldırılmıştı. Oradakiler engellemeye çalıştı. Silah patladı ve tamamen üzerimize hedef alınmıştı. Vurulmamamız tamamen şans eseri oldu" dedi.

HEM KADINA HEM DE HUKUKA SALDIRI

Atılan kurşunların sadece kendilerine değil avukatlık mesleğine atılan bir kurşun olduğunu belirten Merve Özer, 'Çok korkunç bir olaydı. Orada onlarca erkek olmasına ben hedef alındım. Çünkü kadın daha güçsüz algısıyla benimle mücadele edebileceğini, benim üzerimde gücünü kullanabileceğini düşündü. Hem kadına hem de hukuka yapılmış bir saldırı söz konusudur" diye konuştu.

ŞİDDETE BARODAN TEPKİ

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, meslektaşlarına yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan Balkan, 'Avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki sürüyor, önlenemiyor. En son iki meslektaşımız görevlerini yaparken, 4 kişi tarafından hem tehdit edildi hem de saldırıya uğradılar. Ne yazık ki yalnızca pompalı tüfekle meslektaşlarımızın üzerine ateş eden şüpheli tutuklandı. O şüpheliyi azmettirenler, suçu işleyen diğer kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu bizim açımızdan asla kabul edilemez. Bu avukatlara, barolara, savunmaya yönelik bir saldırıdır. Gerekli bilgi ve belgeler toplanacak. Baro yönetimi olarak soruşturma dosyasını ve ileride açılacak kovuşturma dosyasına müdahil olacağız" diye konuştu.

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı kamerada

Kaynak: DHA

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