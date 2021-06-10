Avukatlar yaş kısıtlaması olmadan yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabilecek
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Avukatlar yaş kısıtlaması olmadan yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabilecek

Avukatlar yaş kısıtlaması olmadan yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabilecek
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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