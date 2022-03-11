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Avukatlar şehit ailesini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Avukatlar şehit ailesini unutmadı

Erzincan Barosuna mensup avukatlar şehit ailesini ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Barosuna mensup avukatlar şehit ailesini ziyaret etti.

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı'nın Erzincan'da ikamet eden annesi Zöhre Çaybaşı'nı avukatlar ziyaret etti.

Av. Merve Bebek, Av. Ebru Özcan, Av. Ali Rıza Kaşıkçı ve Av. Hacer Akerik, ziyarette şehit annesiyle bir süre sohbet ederek her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarının mesajını ilettiler. - ERZİNCAN

Avukatlar şehit ailesini unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan, Jandarma, Artvin, Şehit, Yerel, Haberler

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