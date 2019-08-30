Avukatlar maçları Emine Bulut ve kızı adına oynayacak

30.08.2019 14:22

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 16'ncısı Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Avukat Spor Oyunları kapsamındaki kadınlar voleybol karşılaşmaları, şiddete dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut ve kızı adına oynanacak.

Samsun Barosu Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kadınlar voleybol karşılaşmaları öncesi düzenlenen törende, toplumdaki her türlü şiddetin son bulması ve sevginin yeşermesini arzu ettiklerini, bu kapsamda oynanacak karşılaşmaları merhum Emine Bulut ile kızına atfen yapacaklarını söyledi.

Oyunların Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100'ncü yılı dolayısıyla Samsun'da gerçekleştirildiğine işaret eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutluyoruz. Böylesine anlamlı bir günde her türlü şiddetin önüne geçmek, dostluk, sevgi ve kardeşliğin gelişmesini amaçlıyoruz. Türkiye Avukat Spor Oyunları içinde yer alan kadınlar voleybol karşılaşmalarını da bu anlamda önemsiyoruz. Karşılaşma sonunda takdim edilecek ödüller, Emine Bulut ve kızı adına verilecek."

Gürbüz, Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 branşta gerçekleştirildiğini, 1300 katılımcı bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA