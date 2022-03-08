Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı

Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlar, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kitap ve karanfil dağıttı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Barosuna kayıtlı avukatlar, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kitap ve karanfil dağıttı.

Dört yolda kurulan stantta günün önemine binaen açıklamada bulunan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Farkındalık oluşturmak için bugün stant çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazırlattığımız kitapçıklar meslektaşlarımız tarafından vatandaşlarımıza dağıtılacak. Erzincan Barosu olarak biz her zaman kadınlarımızın yanında olduk. Şiddete uğrayan kadınlara ve ailelere her türlü hukuki desteği sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Biz bu şiddetin her zaman karşısındayız. Bu vesileyle de tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi.

Daha sonra cübbelerini giyinmiş avukatlar vatandaşlara kitap ve karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı

Avukatlar, Kadınlar Gününde kitap ve karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Erzincan, Kitap, Baro, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title