Avukatlar kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için mor balon uçurdu

DÜZCE (AA) - Düzce Barosuna kayıtlı avukatlar, kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak için gökyüzüne mor balon bıraktı.

Anıt Park Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı İrem Albayrak Öner, kadın erkek eşitliğine dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Öner, "Kadın ve erkek her alanda eşit haklara sahiptir. Önce anayasal yaşam haklarımız, ardından Türk Medeni Kanunu ve diğer yasalar ile bize tanınan tüm haklar için savaşmalıyız." dedi.

Öner, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ve kadına yönelik şiddete karşı bu savaşı verirken, yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini belirterek, "Düzce Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, bu mücadeleye bir değer katarak, kadın haklarına ilişkin herkesin anlayabileceği sadelikte broşür hazırladı." dedi.

Avukatlar, daha sonra gökyüzüne mor balon uçurdu, kadın hakları konusunda vatandaşlara broşür dağıttı.