Avukatlar Her Türlü Görevi Almaya Hazır

DÜZCE(İHA) – Karadeniz Bölgesi 14. Baro Başkanları toplantısı sonuç bildirgesinde seçimlerde avukatların yargısal faaliyet yürüten seçim kurullarında, gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere her türlü görev almaya hazır oldukları vurgulandı.

Karadeniz Belgesi Baro Başkanları toplantısı Ordu Baro'sunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay'ında katıldığı toplantıda 17 baro başkanın imzası ile sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede erken seçim de yer aldı. Buna göre "Ülkemizde erken seçim kararı alınmasını takiben seçimin demokratik teamüllere uygun olarak seçim güvenliğinin sağlandığı tarafsız, eşit ve yansız bir biçimde sonuçlanması için tüm kurumların olduğu kadar baroların ve mensubu olan avukatların her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha beyan ederler. Bu bağlamda yargısal faaliyet yürüten İl ve İlçe Seçim kurullarında, gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere görev almaya hazır olduklarını, kaldı ki savunma makamını temsil eden avukatların, yargısal faaliyette bulunan bu kurullarda bulunmasının bir gereklilik olduğu da açıktır" denildi.

Sınav uygulanmalı

Bildiride ayrıca şunlar aktarıldı; "Baro Başkaları TBB tarafından Barolarla birlikte uygulanmasına karar verilen uzlaşmaya ilişkin Avukatlık Kanunun 35/A maddesine işlerlik kazandırılarak yargısal sürecin daha ekonomik, daha hızlı yürütülebileceği ve bu uygulamanın ısrarla sürdürülmesi konusunda mutabıktırlar. Avukatlık mesleğine her yıl, on bine yakın hukuk fakültesi mezununun katılmak üzere staj başvurusu yaptığı, hukuk eğitimi veren fakültelerin sayısının çokluğu, bu çokluğun hukuk eğitiminin nitelik ve nicelik olarak kalitesini düşürdüğü görülmekle, hukuk eğitimi veren fakültelerin ivedilikle akademik kalitelerinin sorgulanarak, staja başlangıçta ve mesleğe kabulde sınavın uygulamaya konulmasının bir zorunluk olduğunu beyan ederler. Yargının en önemli bileşenlerinden olan Hakimlik ve Savcılık Mesleğine kabulde Avukatlık görevini yürüten nitelikli meslektaşlarımızın seçilmesi kadar, sınavların adil ve objektif olarak yapılması da bir başkaca önemli talebimizdir." - DÜZCE