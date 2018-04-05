Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz mesajında, toplumda, adaletin ve hakkaniyetin sağlanmasında çaba gösteren avukatların gününü kutladı.

Avukatların, birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen ve hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Avukatlarımız, toplumsal ilişkilerin yürütülmesi açısından da önemli bir görevi yerine getirmektedir. Avukatlarımız, üstlendikleri bu önemli görevle, adaletin sağlanmasına hizmet ettikleri gibi, vatandaşların devlete olan güvenlerini pekiştirmekte ve devlet-vatandaş ilişkilerinin düzenlenmesine önemli katkıda bulunmaktadır."

Yavuz, Türkiye'nin gelişmiş ve ileri bir demokrasiye ulaşmasının yolunun, toplumda hukuka ve adalete duyulan güvenin üst düzeyde olmasından geçtiğine işaret ederek, "Savunma, yargının temel unsurlarındandır ve savunma olmadan hak dağıtımından, yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün olamaz. İnsanların ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileri olan avukatlar, kanunlar ve hukuk kuralları çerçevesinde hakların korunması ve savunulmasından sorumludur." ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da adaletin uygulanmasında, hakların korunmasında, birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatların, çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Savunmanın, yargının temel unsurlarından biri olduğuna dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Savunma olmadan hak dağıtımından, yargı bağımsızlığından söz edilemez. Hak arama özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi savunmanın daha da güçlendirilmesi ve yargının daha sağlıklı, hızlı ve uyumlu işletilmesine bağlıdır. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar."

Yılmaz, kendisinin de avukatlık mesleğinden geldiğini ifade ederek, vatanına ve milletine bağlılıkla, savunma ve hak arama görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluk sahibi olan tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutladı.