Avukatlar bu kez Paris'te bakanı cübbelerle protesto etti

10.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:19

Fransa'da polisin ördüğü duvarı aşan avukatlar, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in konuşma yaptığı Paris Temyiz Mahkemesi'ne girip cübbelerini yere attı.

Fransa'da avukatlar kendilerine has emeklilik sisteminin 'emeklilik reformu paketi' kapsamında genel emekliliğe dahil edilme kararını protesto etmeye devam ediyor.

Önceki gün Caen şehrindeki adliye ziyaretinde Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada avukatlar cübbelerini atıp emeklilik reformunu protesto etmişti.

Bakan Belloubet'ih Paris Temyiz Mahkemesi'ni ziyareti sırasında da benzer eylem yapıldı. Polisler protestonun önüne geçebilmek için avukatların bulunduğu koridorun çıkışında etten duvar ördü ancak avukatlar polisleri aşarak bakanın konuşacağı salona indi. Burada cübbelerini yere atan avukatlar 'emeklilik reformunu' protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin avukatların girişlerini engellemeye çalışması

-Arbede-Avukatların salona girişi

-Eylemlerinden görüntüler

Kaynak: DHA

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