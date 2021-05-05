Avukatlar 40 yaş üstü aşı önceliği kararını değerlendirdi

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin(TBB) 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edilmesine ilişkin avukatlar açıklama yaptı.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin(TBB) 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edilmesine ilişkin avukatlar açıklama yaptı.

Türkiye Barolar Birliği sosyal medyadan "Avukatlara 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

"MESLEĞİNİ İCRA ETMEYE ÇALIŞAN AVUKATLARIN YÜZDE 80'İ 1O YILA KADAR KIDEMLİ"Adliyedeki işlerin yükünü genç avukatların çektiğini dile getiren İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdullah Onur Eyüboğlu, "Şu an adliyelerde iş yapmaya çalışan, mesleğini icra etmeye çalışan avukatların yüzde 80'i on yıla kadar kıdemi olan avukatlardır. Bunu da işte 25 yaşında mezun olup ruhsatını aldığını düşünürsek maksimum 35 yaşındaki genç avukatlar bu işin riskini alıyor. 45 yaş üstü avukatların büyük bir bölümü zaten bu işleri ofislerinden hallediyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları avukatlar vardır, stajyer avukatlar vardır" dedi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir ise 3 hafta önceki kapanma öncesi Çağlayan Adliyesi'ne yaklaşık 29 bin kişinin girdiğini ve Türkiye'de yaklaşık 148 bin avukat olduğunu hatırlattı. Epözdemir, "Bulaş riskinin en yoğun olduğu kapalı alan olan adliye binalarına gidip duruşmalara katılan, ara kararları yerine getiren, dilekçeleri sunan, süreli işleri yerine getiren kesimin önemli ölçüde genç meslektaşlarımız ve stajyer avukat meslektaşlarımızdır. Bu kesimin aşı programı dışında bırakılması ve bu konuda yaş kriteri benimsenmesi adliyelerde aşılanma ile beklenen faydanın hasıl olamamasına sebebiyet verecektir. 40 yaş altı meslektaşlarımızın ve stajyer avukat meslektaşlarımızın da evleviyetle aşı programına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı