Avukatlar 40 yaş üstü aşı önceliği kararını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avukatlar 40 yaş üstü aşı önceliği kararını değerlendirdi

Avukatlar 40 yaş üstü aşı önceliği kararını değerlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin(TBB) 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edilmesine ilişkin avukatlar açıklama yaptı.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin(TBB) 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli koronavirüs aşı programına dahil edilmesine ilişkin avukatlar açıklama yaptı.

Türkiye Barolar Birliği sosyal medyadan "Avukatlara 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

 "MESLEĞİNİ İCRA ETMEYE ÇALIŞAN AVUKATLARIN YÜZDE 80'İ 1O YILA KADAR KIDEMLİ"Adliyedeki işlerin yükünü genç avukatların çektiğini dile getiren İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdullah Onur Eyüboğlu, "Şu an adliyelerde iş yapmaya çalışan, mesleğini icra etmeye çalışan avukatların yüzde 80'i on yıla kadar kıdemi olan avukatlardır. Bunu da işte 25 yaşında mezun olup ruhsatını aldığını düşünürsek maksimum 35 yaşındaki genç avukatlar bu işin riskini alıyor. 45 yaş üstü avukatların büyük bir bölümü zaten bu işleri ofislerinden hallediyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları avukatlar vardır, stajyer avukatlar vardır" dedi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir ise 3 hafta önceki kapanma öncesi Çağlayan Adliyesi'ne yaklaşık 29 bin kişinin girdiğini ve Türkiye'de yaklaşık 148 bin avukat olduğunu hatırlattı. Epözdemir, "Bulaş riskinin en yoğun olduğu kapalı alan olan adliye binalarına gidip duruşmalara katılan, ara kararları yerine getiren, dilekçeleri sunan, süreli işleri yerine getiren kesimin önemli ölçüde genç meslektaşlarımız ve stajyer avukat meslektaşlarımızdır. Bu kesimin aşı programı dışında bırakılması ve bu konuda yaş kriteri benimsenmesi adliyelerde aşılanma ile beklenen faydanın hasıl olamamasına sebebiyet verecektir. 40 yaş altı meslektaşlarımızın ve stajyer avukat meslektaşlarımızın da evleviyetle aşı programına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avukatlar 40 yaş üstü aşı önceliği kararını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:12:50. #1.15#

title