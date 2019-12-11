"AVUKATIZ, HAKKINIZDA İCRA TAKİBİ VAR" DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

11.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:18

Vatandaşları, kendisini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi başladığını söyleyerek dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Cuma günü sabahı erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Telefon dolandırıcılarının 50'den fazla vatandaşı 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için 6 Aralık cuma günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Dolandırıcılık şüphelilerinin bugüne kadar 50'den fazla vatandaşı haklarında icra takibi başlayacağını söyleyerek 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi. İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 kişiden oluşan dolandırıcılık örgütünün elebaşı M.A ve Z.A. Sancaktepe'de açtıkları paravan bir oto galeri üzerinden dolandırıcılık işlerini yürütüyorlardı. Galeriyi aynı zamanla çağrı merkezi olarak da kullandıkları öğrenildi. Vatandaşlara toplu mesajlar gönderiyor ve herhangi birinin üzerine kayıtlı olmayan açık hatlar üzerinden görüşmelerini yapıyorlardı. Yaklaşık 20 milyon vatandaşın iletişim, sigorta ve banka bilgilerini ise geçmişte bir sigorta şirketinde çalışan K.M.B'nın getirdiği ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Vatandaşlara attıkları mesajlarda kullandıkları kredinin ya da yaptırdıkları sigorta bedelini ödemediklerinden dolayı icra başlatıldığı ve bu icranın durdurulması için mesajda yer alan avukatlık bürosunun numarasını aramaları isteniyordu. Vatandaşlar bu numarayı aradıklarında ise kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar ve icra takibinin durdurulması için istediklerini meblağları vatandaşlardan almaya çalışıyorlardı.

Dolandırıldığını anlayan bir çok mağdur polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan ve telefon üzerinden dolandıran 14 şüphelinin yakalanması için 6 Aralık cuma günü erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü--------------------Sergi görüntüleri-Opersyon anı-Şüphelilerin gözaltına alınma anı-Evlerin aranması-Evlerde bulunanlar -Şüphelilerin bankalardan para çekmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA

- İstanbul