Avukatın sosyal medyadan tepki gösterdiği mahkeme heyeti, davadan çekildi

AVUKAT Çağrı Ayhan Şenel, eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah S.

AVUKAT Çağrı Ayhan Şenel, eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Can Emrah S.'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyetine sosyal medyadan, "Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımı yaparak, tepki gösterdi. Mahkeme heyeti de avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, davadan çekildi. Avukat Şenel, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Anne ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir kente yerleşti. A.S., soruşturma kapsamındaki ifadesinde eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Can Emrah S. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi. A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, mahkemeye başvurarak, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyorlar, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımını yaptı.

HEYET, DAVADAN ÇEKİLDİ

Aksaray 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Heyet, 'yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini' belirterek, davadan çekildi. Mahkeme, dosyayı ise incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

AVUKAT DA HSK'YA ŞİKAYET ETTİ

DHA'ya konuşan avukat Şenel, soruşturma aşamasında ifadesi alınarak serbest bırakılan sanığın yurt dışına çıktığını öğrendiklerini, bunun için mahkemeden tutuklama kararı istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Buna karşın mahkeme kanuna aykırı şekilde, tutuklama koşullarının oluşmasına karşın talebimizi gerekçesiz bir şekilde reddetti. Bunun üzerine 14 yaşında bir kızın can güvenliğinin tehlikede olduğunu ve bunun sorumlusunun da bu karara imza atanların olduğunu dile getirdim. Dosyadaki gelişmeleri takip etmeyen mahkeme başkanı, öğrendiğim kadarıyla beni savcılığa ve baroya şikayet etmiş ve suç işlediğimi iddia etmiş. Hemen her gün bir kadın cinayetinin yaşandığı bu ülkede keşke hakimler hakkını arayanları değil de, küçük bir çocuğu istismar etmekle suçlanan sanıkla ilgili işlemler yapsalar, yetkilerini kullansalar. Keşke sanık elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçarken kanunu hatırlasalardı. Sosyal medya paylaşımında suç unsuru olmadığı gibi, testi kırılmadan gerekli tedbirlerin alınması için yapılmış bir paylaşımdı. Ayrıca verdikleri kararlardan ötürü gerek mahkeme başkanını gerekse diğer üyeleri Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet ettim. Bunun da takipçisi olacağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN