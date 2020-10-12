AVUKATIN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİNİN SATILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ
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AVUKATIN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİNİN SATILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ

12.10.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:46
AVUKATIN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİNİN SATILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA 

Kartal'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi. 

Kartal'da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti. Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi. Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi. 

Görüntü dökümü-Kapatılan tekel bayi-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK) 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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