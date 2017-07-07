Avukatın Gasbedildiği Iddiası - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duruşma için il dışından geldiği öğrenilen bir avukatı gasbettiği öne sürülen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir duruşmaya katılmak için Bursa'dan İzmit'e gelen avukat F.G, Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta 5 kişi tarafından gasbedildi.



Avukat F.G'nin üzerinde bulunan bin 800 lirasını alan zanlılar, daha sonra F.G'yi ölümle tehdit ederek olay yerinden kaçtı.



Avukatın şikayetçi olması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.G, Y.D, M.Ş, Ö.D. ve M.T. İzmit'te gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.