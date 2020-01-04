Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası

04.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:23

İzmir'in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği ileri sürülen bir avukat yaşamını yitirirken avukatın bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı belirtildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir süredir evde sahte alkol ürettiği öne sürülen Caner Dumanoğlu (48), kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Dumanoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA