Avukatın cezaevinde asılı bulunmasında 'kemer' araştırılıyorr (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından...
BODRUM, MUĞLA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda merdiven korkuluğuna kemerle asılı olarak ölü bulunan Avukat Orçun Çetinkaya (42), Muğla'nın Milas ilçesinde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),