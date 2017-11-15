Avukatın, Baro Başkanı ve Eşine Hakaret Ettiği İddiası

Mersin Adliyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törende yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Baro Başkanı Ali Er ve eşine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan avukatın beraatine karar verildi.



Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık avukat Semih Yılmaz, davacılar Ali Er ve eşi Hatice Süreyya Er ile taraf avukatları katıldı.



Yılmaz, ifadesinde, paylaşımda kullandığı "maganda" ifadesinin eleştiri anlamı taşıdığını savundu.



Kullandığı ifadelerle Hatice Süreyya Er'i incitici bir paylaşımda bulunma duygusu içerisinde olmadığını ifade eden Yılmaz, "Hatice Süreyya hanıma yönelik bir kastım yoktur. Beni yanlış anladıysa kendisinden özür diliyorum." dedi.



Yılmaz, beraat talebinde bulundu.



Ali Er de sanığın paylaşımıyla kendisi ve eşine hakaret ettiğini öne sürerek, cezalandırılmasını istedi.



Hatice Süreyya Er ise yapılan paylaşımın kişilik haklarına yönelik bir saldırı olduğunu iddia ederek, sanıktan şikayetçi oldu.



Bu arada, sanık avukatının "iddianamenin bir hukukçu elinden çıkmadığı" yönündeki sözlerine mahkeme hakimi tepki gösterdi.



Taraf avukatlarının da savunmalarının ardından mahkeme hakimi, sosyal medyadan yapılan paylaşımda yer alan ifadelerin eleştiri sınırında kaldığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.



Mersin Barosu Başkanı Ali Er'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve anayasa değişikliği paketine ilişkin açıklaması sırasında, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonunun (TÜBAKKOM) gönderdiği basın metninde oynama yapılmak istendiğini iddia eden bazı kadın avukatların tepkisi üzerine gerginlik yaşanmıştı.



Avukat Semih Yılmaz hakkında, bu olayla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Er ve eşine yönelik hakaret suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.