Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
KAYSERİ'de, avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
KAYSERİ'de, avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki apartmanın 8'inci katında oturan avukat Hayriye Sena B., önceki gün oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. Hayriye Sena B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Sena B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Hayriye Sena B.'nin beton zemine düşmesi, vatandaşların başında toplanması ve sağlık ekibinin müdahalesi yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN