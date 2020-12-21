Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
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Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada

21.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:16
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada

KAYSERİ'de, avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de, avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki apartmanın 8'inci katında oturan avukat Hayriye Sena B., önceki gün oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. Hayriye Sena B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Sena B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Hayriye Sena B.'nin beton zemine düşmesi, vatandaşların başında toplanması ve sağlık ekibinin müdahalesi yer aldı.


Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada
Avukatın 8'inci kattan düşmesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:17:39. #1.15#
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