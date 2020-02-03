"Avukatı öldürmeye teşebbüs" davası sanığı hakim karşısında

03.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:18

Adana'da aralarındaki alacak verecek tartışması nedeniyle bürosuna gittiği avukatı öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanığın, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y. ile müşteki avukat F.Ö. ve tarafların avukatları katıldı.

"Silahla tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından yargılanan sanık Mustafa Y. savunmasında, avukat F.Ö'ye 38 bin lira borç verdiğini iddia etti.

Parayı esnaf kooperatifinden kredi olarak temin ettiğini, taksitlerini ise avukatın ödeyeceğini ileri süren Mustafa Y, şöyle devam etti:

"Taksitler ödemeyince kooperatifin avukatı arayıp beni ve kefilimi icraya vereceğini söyledi. Durumu avukat F.Ö'ye telefonla anlattım 'gel ödeyeceğim' dedi. Avukatlık bürosuna gittim. F.Ö. gelmeyeceğini söylemiş. Su içmek için mutfağa girdiğimde ofis çalışanı dışarı çıktı. Arkasından baktığımda koridorda avukat F.Ö. ile görüştüğünü gördüm. Mutfaktaki bıçağı alıp yanlarına gittiğimde arbede oldu. Avukat başında çizik olacak şekilde yaralandı. Bıçağı kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Avukat 'çantam çantam' diyordu. Yere düşmüş olan çantayı içinde silah olabileceği düşüncesiyle aldım. Çıkışta iş hanı görevlisine verecektim. Görevli olmayınca yanıma alıp gittim. Polisler giderken yakaladı. Ben kimseyi tehdit etmedim, avukat F.Ö'ye 'hepinizin dilini keseceğim' diye söz söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum."

Avukat F.Ö. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Yoğun duruşmalarım vardı. Koridorda karşılaştığımızda 'gel buraya dilini keseceğim' diyerek direkt kafa bölgeme bıçakla saldırdı. Kollarımdan yaralandım. Yere düşen çantamı aldı. Kendisinden geri almaya çalışırken tekme atıp bıçak sallayarak engel oldu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mustafa Y, borç verdiğini iddia ettiği avukat F.Ö'yü 18 Temmuz 2019'da bürosunda öldürmeye teşebbüs iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA