Avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
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Avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'da Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ı falçata ile rehin alan Osmangazi Belediyesi eski çalışanı S.Y. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ı falçata ile rehin alan Osmangazi Belediyesi eski çalışanı S.Y. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ekim 2019 tarihinde ara buluculuk bürosunda gerçekleşen görüşme sırasında, odada bulunan kişileri dışarı çıkartan ve 10 dakika boyunca Av. Gökyıldız'ı rehin tutan S.Y, işhanının güvenlik görevlileri odaya girince elindeki falçatayı fırlatarak dışarı çıkmış ve o sırada polis tarafından gözaltına alınmıştı.Sanığın yargılaması Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Saldırıya uğrayan Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ın müdahil olarak yer aldığı davanın gerekçeli kararına göre, sanık S.Y'ın Av. Gökyıldız'a "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği sabit görüldü. Sanık bu suç kapsamında TCK'nın 109/2 maddesi uyarınca 4 yıl; eylemi, silah sayılan falçatayla, kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle işlediğinden TCK'nın 109/3-a-c maddesi uyarınca cezası bir kat artırılarak 8 yıl hapis cezasına mahküm edildi. Ancak mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranış ve tutumu sebebiyle cezayı 1/6 oranında indirerek toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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