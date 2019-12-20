Avukatı duruşmadan çıkaran hakim hakkında HSK'ya şikayet

20.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:41

ANKARA Barosu, duruşmada ayağa kalkmadığı için tutanak tutulan, buna itiraz edince de salondan çıkarılan avukatın başvurusu üzerine, Ankara 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi S.B. hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

Ankara 1'inci Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde geçen 17 Aralık'ta görülen duruşmada, Hakim S.B., davacı avukatı T.G.A. hakkında, savunması sırasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tutanak tutularak durumun, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'na bildirilmesine karar verdi. Hakim S.B., bu sırada avukatın masaya vurarak, "Ego sorununuz mu var, bu şekilde yazamazsınız" dediği ve duruşmanın inzibatını bozduğu için salondan çıkartılmasına karar verdi. Tutanağa göre; avukat ara karar yazılırken de hakime müdahale etti. Bunun üzerine avukat hakimin talebiyle polis nezaretinde salondan çıkartıldı. Hakim, tutanakta ayrıca kendi davranışları nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

ANKARA BAROSUNDAN AÇIKLAMAAnkara Barosu, Hakim S.B. hakkında HSK'ya şikayette bulundu. Barodan yapılan açıklamada, yargılama aşamasında sadece yemin ve hükmün açıklanması sırasında ayağa kalkmanın zorunlu olduğu, bunun dışındaki hallerde bu hususun kişilerin kendi tercihine bırakıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu açık hükme rağmen bir hakimin duruşma sırasında avukatı ayağa kaldırmaya zorlaması ve bu haksız tahakküme haklı direniş gösteren meslektaşımızı duruşma salonundan çıkartması en iyi ihtimalle hukukun yazılı usullerini kendi kişisel tatmin ve tahakküm aracı olarak yeniden şekillendirme çabası ve modern bir hukuk sisteminde oynanmaya çalışılan başarısız bir kadıcılık parodisidir. Kötü ihtimal ise bir hakimin uygulamak zorunda olduğu usul kurallarından haberdar olmamasıdır, çünkü bu ihtimalle mücadele çok daha güçtür. Duruşma salonları; hakim ve savcıların kutsal makamlarından aldıkları güce dayanarak tekellerine aldıkları gösteri mekanları değil, Türk Milleti adına adaletin dağıtıldığı mahkemelerdir. Sayın Hakimin kişisel egosunu tatmin çabasını ve tek kişilik güç gösterisini kamusal alandan çıkarıp özel alanında icra etmesini önerir; savunma makamı olarak bu baskılara yüzyıllardır boyun eğmediğimizi, bundan sonra da eğmeyeceğimizi hatırlatmak isteriz."

Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA